Українська фітнес-модель Юлія Мішура епатувала публіку жарким образом

Знаменитість нерідко дивує шанувальників своїми відвертими образами, пише Politeka.net. Так, фітнес-модель представила фото зі спортзалу, на якому хвалиться досконалою фігурою.

Юлія одягла тісний оранжевий костюм, під яким не було білизни, що видно за виразними випираючими ознаками. Модель втягнула живіт і виставила назад свої апетитні сідниці. Тіло красуні гідно тільки компліментів, а чого тільки варта пружна п'ята точка.

Модель розпустила довге волосся. На її обличчі можна помітити легкий макіяж з пишними віями.

Доповнили образ різні аксесуари. Загалом образ вийшов не тільки спортивним, але і дуже стильним - досконалість.

За годину пост зібрав понад 100 відміток "Подобається" і трохи коментарів.

"Зручні Adidas, у мене аналогічні, а ти як завжди", "красуня😍❤️🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Юлія Мішура позувала в чорних лосинах, топі і кросівках. Зірка залишила волосся розпущеним, а сама розвернулася спиною до об'єктива камери. Дівчина сіла на гімнастичний м'яч, розташувавшись біля бігових доріжок. Модель без сорому демонструвала рельєфну спину і п'яту точку.

Раніше повідомлялося, що Юлія Мішура позувала в облягаючих шортах і топі, з-під якого видніється зайве в силу відсутності білизни. Сама красуня при цьому ефектно посміхається на камеру.

Шанувальники тут же засипали модель компліментами.

Відзначимо, модель є переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу.

Нагадавши, фітнес-модель Юлія мішура вразила результатами тренування у вузьких лосинах:"яка пружна".

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