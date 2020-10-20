Американська фітнес-модель Ана Чері показала засмагле тіло в білому бікіні з сірим принтом

Фітнес-модель прославилася після того, як почала показувати кращі пляжні образи і фото з тренувань. Підкачане тіло, засмагла і пружна шкіра, а також екзотична зовнішність Ани не залишають нікого байдужими.

Кожен день вона виставляє знімки, показуючи свої будні у всій красі. Найчастіше Чері демонструє пікантні фото з дому, так як не любить кудись ходити і їй подобається пляж поруч з житлом.

Так як фітнес-красуня володіє магазином спортивного одягу і купальників, вона також часто показує їх в рекламній зйомці. Співпрацюючи з іншими брендами, Ана влаштовує фотосесії біля басейну. На одному з кадрів видно, що дівчина володіє пишними формами, вигідно підкресленими білим бікіні з сірим принтом. Тонкі завязочки на ліфі насилу приховали її гідності, а нижня частина купальника показала пружні стегна у всій красі.

"Сьогодні позасмагала на сонечку в цьому мармуровому бікіні», - пише Ана під фото.

Ось як реагують в мережі:

"Красивий бікіні; люблю тебе анна; ЧУДОВА королева 😍❤; О, мій бог !! Така красива❤️; вам потрібен масаж; Лінда-це людина, яка вербує життя... чудова людина, яка понад усе; приголомшлива краса😍 😘; Ура приємно 2 є і любов; вау, чудово🔥; привіт, милашка; така відкрита посмішка; неможливо не закохатися; а поза не для скромних».

Раніше ми писали, що молода спортсменка намагається показувати в Instagram кращі кадри з тренувань, а також палкі фото в спортивних костюмах власного бренду. Ана завжди робить незмінний акцент на сідницях і цей раз не був винятком.

Після того, як вона Ана виграла кілька титулів фітнес бікіні в Федерації NPC, вона була дівчиною тижня з Instagram в журналі Maxim і знімалася для журналу Playboy. Тому перед камерою Чері ніякого сорому не відчуває, підкреслюючи свої достоїнства самими різними образами. У спортивному сірому костюмі дівчина показала ідеальний "горіх" - похитані сідниці, на якими так довго працювала.

"Хто займається зі мною сьогодні вранці для HIIT з фокусом на нижню частину тіла?! Подробиці читайте в моїх Сторі 🤍», - пише Ана під постом.

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