Відома телеведуча Влада Седан (Щеглова), дружина українського футболіста Олександра Зінченка, показала себе в гарячому образі

Наа фото Влада позувала в чорній напівпрозорій сукні з величезним розрізом. Дівчина задерла ногу, показуючи свою красу по стегно. Волосся було зібране у Щеглової в кіски, а образ доповнила дружина Зінченко стильними чорними босоніжками. Фото вийшло дуже спокусливим і гарячим, адже Седан не соромилася показати себе. Можна тільки уявити, чому Олександр перестав грати в основі "Манчестер Сіті" після весілля з такою молодою красунею. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем Народження", - підписаний знімок в сторіс влади.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, але так і хочеться додати: "Королева Світу, Саші можна позаздрити".

Повідомлялося, що наречена Олександра Зінченка і телеведуча телеканалу "Футбол" Влада Седан виклала відверте фото.

"Я так не хочу відпускати тебе!!! 2019-ий, ти був найважчим, найбільш переломним, найбільш повчальним і одночасно найпрекраснішим і казковим 💫 ти був моїм роком 🐷 🤞 🏽 всіх з наступаючим, друзі", - привітала влада своїх передплатників.

А на знімку красуня позує в білизні, накинувши на плече піджак і спокусливо виставивши оголену ногу.

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