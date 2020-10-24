Відома фітнес-модель Юлія Мішура порадувала шанувальників новою порцією "гаряченького"

Дівчина, яка встигла прославитися не тільки спортивними досягненнями, а й відвертими фотографіями в соціальній мережі Instagram, опублікувала новий пікантний знімок, передає Politeka.net.

У кадрі 29-річна Юлія позує, сидячи в ліжку топлес і прикривши груди руками. Волосся частково падає їй на обличчя, а губи і очі напівприкриті. Знімок виражає пристрасть і ніжність одночасно, а підпис до нього тільки підсилює це враження:

"Скажіть, є у вас сьогодні ніжність? - Так, з додаванням найтепліших слів".

Раніше дівчина показувала себе зовсім без одягу, прикривши себе тільки сірими трусиками. Мішура залишила волосся розпущеним, а здалася досить близько. Зірка без сорому демонструвала рельєфне тіло, прикриваючи руками тільки бюст. Фото вийшло досить спокусливим і мотивуючим.

Ми також розповідали про те, що Мішура вразила фанатів, показавши пружні форми в одній майці.

"Всередині кожної жінки живе ще одна мадам, з якою знайомлять не відразу і не всіх", – йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку видно Мішуру, яка позує в одній майці без білизни. При цьому поруч з нею нібито стоїть її зменшена копія, але все в тій же майці.

Нагадаємо, фітнес-модель Юлія Мішура упакувала пружні форми в тісний топ без білизни.

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Юлія Мішура в білих трусиках вразила рельєфами.

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія Мішура в одних трусиках показала своє головне достоїнство.