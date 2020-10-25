Популярна фітнес-модель Юлія Мішура вразила спортивною формою під час тренування

Як пише Politeka.net, красуня опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, на якому постала в образі для занять спортом. Юлія Мішура позує в спортивному ліфчику і обтягуючих синіх штанях, які підкреслили її ідеально струнку фігуру і м'язисте тіло. Дівчина вибрала дуже короткий топ, продемонструвавши шанувальникам плоский животик і помітний прес, а також значний бюст. Відразу видно - ось це тіло, створене наполегливими стараннями.

Задній план фото розмився через фокус, який виділив модель з усього навколишнього оточення. Судячи з геолокації, Юлія Мішура влаштувала тренування в київському парку "Наталка". Позуючи для знімка, модель заплющилася і зворушливо посміхнулася, особливий штрих кадру надали локони дівчини, які злегка розпатлалися на вітрі і лягли на обличчя.

29-річна мішура часто радує користувачів мережі відвертими кадрами. Нещодавно вона сфотографувалася, сидячи на ліжку топлес. Дівчина прикрила бюст руками руками, млосно відкрила губи.

"Скажіть, є у вас сьогодні ніжність? - Так, з додаванням найтепліших слів», - підписала пікантний знімок модель.

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