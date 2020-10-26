Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе після ранкового масажу

На фото красуня показала себе в топі і чорних трусиках на мотузочках. Зірка стояла перед дзеркалом і демонструвала підтягнуте тіло. Волосся у Катерини були розпущеними, а образ тренер доповнила чорною прикрасою на шиї. Дівчина не соромилася показати своє тіло і одну ногу зігнула, поки знімала себе на телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку", - написала зірка під фото.

"Це вже після сніданку і масажу", - доповнила свою розповідь Усманова знизу.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадром, так як він був викинутий в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "елегантна леді".

Повідомлялося, що популярна фітнес-тренер Катерина Усманова похвалилася спокусливими формами в бікіні.

Так, Усманова показала себе на балконі у вельми відвертому купальнику-бікіні. Блакитний наряд з леопардовим принтом ідеально підкреслив струнку фігуру красуні і її пишні округлості.

Крім фото Усманова також поділилася відео, на якому вона спокусливо крокує по балкону, виляючи стегнами.

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