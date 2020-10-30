Відома фітнес-модель Аліна Катлобай показала, як тримає тіло в тонусі

На фото Аліна позувала в топі і лосинах, а образ доповнила кросівками. Катлобай бігла біля стадіону разом з невідомим чоловіком, який був у шортах, футболці та кросівках. Пара разом здалися для фотосесії. Кадри вийшли досить цікавими і мотивуючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли працюєш. БІГ завжди як за підручником. Пора" Найк "задуматися про нову рекламу", - підписала фото зірка.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Наша спортивна красуня", "Мотивуєш, просто гармата".

Повідомлялося, що популярна американська фітнес-модель Соммер Рей вразила шанувальників, вбравшись в крихітне бікіні.

"Він мені дзвонить, і він такий:» я продовжую любити вас «і я така:" я просто ... я маю на увазі, це втомлює, розумієте?» - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Соммер Рей позує в непристойному міні-бікіні, яке дівчина вирішила натягнути до неможливості.

Повідомлялося, що популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай показала домашній образ в модному білому боді.

У білому боді з сірою смужкою модель також привернула увагу до себе. Тонка тканина вигідно почеркнула бюст зірки, надавши їй милий і одночасно з тим спокусливий вигляд.

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