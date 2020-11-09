Українська тенісистка Еліна Світоліна після напружених тренувань вирішила подражнити своїх шанувальників пікантним фото

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала дуже спокусливе фото. Світоліна сфотографувала себе таким чином, що здавалося, ніби вона повністю гола. Насправді невідомо, чи є на спортсменці одяг, оскільки в кадр потрапили лише оголені руки, плечі і зона декольте. Однак на фото все виглядає так, як-ніби Світоліна возз'єдналася з природою в чому мати народила.

"Всім яскравого тижня", - підписала фото спортсменка.

Додамо, що для фото Світоліна позувала без макіяжу, з розпущеним волоссям. В руках вона тримала польові ромашки, що додало знімку особливого шарму.

"Красиво!", "Солодка", «янголятко», "карколомна краса", "Прекрасний тиждень повернувся до вас!", "Натуральна", "Сонце", "те ж саме для вас!", "Та й тобі теж хорошого тижня", " Чао Еліна. Цілую", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Світоліна записала відео для молодіжної мережі ТікТок. Дівчина сиділа на стільці в спортивному одязі, після чого за одну мить перетворилася в елегантну красуню в маленькій чорній сукні.

Нагадаємо, що Світоліна стала однією з найдорожчих спортсменок планети: скільки заробила українка.

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