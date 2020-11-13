Американська фітнес-модель Ана Чері показала відразу два улюблених образу в спортивному одязі

Ана почала займатися власним магазином після того, як її аудиторія перевищила кілька мільйонів фоловерів. Тепер спортсменка часто показує нові і сміливі вбрання і експериментує з образами, щоб показати, як вміє змінюватися навіть вдома. У спеціальному ролику в Instagram, Чері продемонструвала два спортивних лука і не посоромилася при цьому засвітити зайве.

Так як Ана пишається своїм тілом, вона вирішила надати ролику пікантності і розстебнула чорний топ спочатку, як би показуючи, що Примірка її нового одягу проходить без білизни. Потім вона похвалилася самими костюмами, вдало сіли по її пишній фігурі.

"Хлопці, побалуйте свою дівчину, а дами побалуйте себе і купіть кращий спортивний одяг🙌 🏼", - написала Ана під кадрами.

Шанувальники відповіли відразу ж:

"Безумовно богиня🥰 😋; в таких топах складно щось втримати️️; я так сильно тебе люблю. Ми по-дівочі, я і Біч люблять тебе; красиве відео, моя прекрасна подруга; Foarte frumoasă superba😘 😘 😘 😘; без ін'єкцій і операцій було б краще; красива буооооооооооо гаряча фігура; ідеальна дівчинка показала такий клас❤❤".

Ми також писали, що Ана Чері є професійним фітнес-тренером і вже не перший рік вона займається спеціально для того, щоб зняти відео-уроки з інструкціями про те, як підтримувати себе у формі або прокачати сідниці і стегна. Чері відмовляється худнути, тому підкреслює, що не любить собі відмовляти в смакоти.

Саме тому вона старанно тренується в інший час, допомагаючи тілу залишатися в колишній формі і не набирати зайвого. Варто відзначити, що Ана також завдяки Instagram стала альтернативною моделлю і досить часто показує на собі речі від різних дизайнерів.

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