Американська фітнес-модель Ана Чері показала себе в розпусному костюмчику

Красуня може згорнути голови всім чоловікам, які проходять повз неї, адже форми моделі просто фантастичні, передає Politeka.net.

Красуня активно займається спортом, але змогла зберегти жіночні форми і сексапільність.

Сама модель розповіла, що також своєю фантастичною зовнішністю зобов'язана американським, мексиканським і кавказьким корінням.

Відомо, що Чері завоювала кілька титулів фітнес-бікіні в Федерації NPC і встигла побувати на сторінках журналу Muscle and Fitness. У моделі є власна лінія спортивного одягу, а також вона відкрила власний спортзал.

Зірка отримала величезну популярність в мережі. Зараз на її Instagram підписані 12,5 мільйона людей.

Красуня кожен раз балує шанувальників жаркими знімками. Зокрема, на одному з останніх фото зірка позувала в лагідному топіку, який тримався на її пишному бюсті. Одяг був приспущений з плечей, а також оголив гарний прес.

Модель встала впівоберта до камери і блиснула апетитною п'ятою точкою в міні-шортах.

"Я люблю хороший золотий час ✨", - написала зірка.

За шість годин пост зібрав понад 90 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали, що модель виглядає чудово в будь-яку годину і в будь-якому одязі.

Нагадаємо, Ана Чері опублікувала сторіс, в яких одягла крихітне рожеве бікіні, що ледь прикривало її великі принади.

Зірка одягла кілька золотих ланцюжків, що привертали все більше уваги до її форм, це заворожує.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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