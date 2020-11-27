Популярна фітнес-модель Ніколь Амато похвалилася розкішними формами, пустившись в танець прямо в спортивному вбранні
Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.
"Коли ви нарешті погоджуєтеся зробити свій перший мерч», - коротко йдеться в повідомленні.
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Уточнимо, що на опублікованих кадрах Амато виконує запальний танець прямо в спортзалі, позуючи в тісному вбранні. Красуня елегантно рухається, демонструючи пишні форми у всій красі.
"Жіночність, яка так і виходить від ваших рухів. Чудово", "ти настільки неймовірна і солодка на цих кадрах", - пишуть її шанувальники.
Уточнимо, що всього за кілька хвилин постали майже сотня людей. Однак коментувати кадри явно не поспішали.
Як повідомлялося до цього, фітнес-модель Ніколь Амато покрасувалася за штурвалом легкомоторного літака.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram пишногруда красуня опублікувала фото і відео, на яких позує біля повітряного судна, а потім – в салоні, крісла якого оббиті світлою шкірою.
На Ніколь-короткі світлі шорти-велосипедки і топ, який ледь утримує красиві груди. З аксесуарів на красуні-сонцезахисні окуляри.
Нагадавши, що Ніколь Амато в непристойному купальнику остудила свій запал, занурившись у воду.
А ще Politeka писала, що роздягнена фітнес-модель Ніколь Амато ефектно сіла, поманивши екзотичною красою.
Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Ніколь Амато ефектно вигнулася в мікро-бікіні, тіло аж блищить.