Популярна фітнес-модель Ніколь Амато похвалилася розкішними формами, пустившись в танець прямо в спортивному вбранні

Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.

"Коли ви нарешті погоджуєтеся зробити свій перший мерч», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Амато виконує запальний танець прямо в спортзалі, позуючи в тісному вбранні. Красуня елегантно рухається, демонструючи пишні форми у всій красі.

"Жіночність, яка так і виходить від ваших рухів. Чудово", "ти настільки неймовірна і солодка на цих кадрах", - пишуть її шанувальники.

Уточнимо, що всього за кілька хвилин постали майже сотня людей. Однак коментувати кадри явно не поспішали.

Як повідомлялося до цього, фітнес-модель Ніколь Амато покрасувалася за штурвалом легкомоторного літака.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram пишногруда красуня опублікувала фото і відео, на яких позує біля повітряного судна, а потім – в салоні, крісла якого оббиті світлою шкірою.

На Ніколь-короткі світлі шорти-велосипедки і топ, який ледь утримує красиві груди. З аксесуарів на красуні-сонцезахисні окуляри.

Нагадавши, що Ніколь Амато в непристойному купальнику остудила свій запал, занурившись у воду.

А ще Politeka писала, що роздягнена фітнес-модель Ніколь Амато ефектно сіла, поманивши екзотичною красою.

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Ніколь Амато ефектно вигнулася в мікро-бікіні, тіло аж блищить.