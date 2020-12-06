Популярна американська фітнес-модель Ніколь Амато захопила шанувальників, показавши бездоганні форми в купальнику

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість вирішила розмістити у себе в Instagram.

«Ви ніколи не знаєте, наскільки ви сильні, поки вас не змусять це зробити», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Амато позує в облягаючому купальнику тілесного кольору. Через це здається, що красуня просто в «голому» вбранні, прикриваючись лише ниточками. Образ модель вирішила доповнити бездоганним макіяжем і сережками.

"Фантастична дівчинка», «Божественна», «це справжня пожежа», «вау, ти на висоті», «Ти виглядаєш просто неперевершено», «бомбезна», "абсолютна стройняшка", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, фітнес-модель Ніколь Амато показала ідеальну фігуру з вигідного ракурсу

Відома красуня вражає своїми досконалостями в кожному новому образі. Зірка без жодних утисків дає розігратися фантазіям фанатів.

Зірка встала до камери спиною, блиснувши своїм міцним "горішком" в маленьких трусиках. Сідниці виглядали дуже спокусливо, і від них просто неможливо було відвести погляду.

Нагадавши, що Ніколь Амато в непристойному купальнику остудила свій запал, занурившись у воду.

А ще Politeka писала, що роздягнена фітнес-модель Ніколь Амато ефектно сіла, поманивши екзотичною красою.

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