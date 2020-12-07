Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася підкачаним тілом в трендовому костюмі

Популярна модель намагається показувати майже кожен день, як веселиться на тренуваннях, займається на вулиці або пляжі, привертаючи увагу до себе. При цьому дівчина завжди акцентує увагу на своєму зовнішньому вигляді. Справа в тому, що Ана є не тільки фітнес-тренером, але ще і володіє спеціальним магазином для спортивних красунь.

Чері чи не кожен день публікує тренування в своїх нових образах і завжди показує підкачані сідниці, якими дуже пишається. Наприклад, на одному з фото Ана підкреслила гідності новим образом. Вона одягла лосини з камуфляжним і доповнила спортивний лук тонким чорним топом без рукавів.

Ось як реагують користувачі Instagram під постом:

"❤️красивий образ; досконалість❤️❤️; це потужне комбо !! ⚡ ️ ⚡ ️ ⚡ ️ ; спорт зі смаком💪 🏾 😊; мені дуже подобається🔝 🔝; персики завжди в топі🍑 🍑 🙈; люблю такі пагорби; luscious baby👅 💋 😘 💖. Абсолютно красива мила ❤️; Hermoso ese trasero🔥; у тебе найкраще тіло, яке я бачив; спина набирає силу, дитинко; завжди смачно; цей кузов унікальний ❤️».

Ми також писали, що спортсменка поводиться досить нескромно, позуючи біля басейну, на узбережжі або під час прогулянки, адже саме завдяки зайвій сміливості її фото привертають увагу користувачів Instagram.

На фото, представленому на фан-акаунті Анни, видно, що Чері є чим похвалитися. Зокрема, бюстом в до непристойності коротенькій маєчці, під якою навіть немає ліфчика. Проте, можна помітити нижню частину бікіні жовтого кольору на тонких завязочках.

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