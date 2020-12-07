Відома актриса Дженніфер Лопес показала себе в дуже ніжному образі

На фото Дженніфер здалася в купальнику. Зірка посміхалася і закрила очі від задоволення, а рукою взялася за обличчя. Красуня показала себе в такому образі з декількох ракурсів. Кадри вийшли дуже цікавими і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Королева", "Вау, принцеса", "хоч щось без політики", " отже ... З Новим роком, друзі! Бажаю тобі багато любові", "я так тебе люблю", "не можу повірити, що тобі більше 50"," не можу дочекатися, я так схвильована", "прекрасне фото", "Виходь за мене заміж, Дженніфер", "37 секунд тому", "Ваша нова лінія засобів для догляду за шкірою-це все", " не можу дочекатися, щоб сяяти, як ти, мама !", "Хімічна зброя", "Добрий день, ти виглядаєш бездоганно, ідеальна красуня".

Повідомлялося, що американська співачка і актриса Дженніфер Лопес порадувала шанувальників щасливим виглядом.

51-річна зірка опублікувала у себе в Instagram свіже фото, на якому постала в домашньому повсякденному образі. Лопес проміняла розкішні сукні з зухвалими вирізами на об'ємний спортивний костюм яскраво синього кольору.

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