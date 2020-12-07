Солістки нового складу "ВІА Гри" показали пристрасні образи на мокрому капоті автомобіля

Нове фото зіркових красунь з'явилося на офіційній сторінці гурту в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото Софія Тарасова, Уляна Синецька і Ксенія Попова млосно лежать на капоті автомобіля, на якому видніються краплі води. Дівчата одягнені в короткі шортики, топи і ліфчики, а їх образи доповнюють всілякі прикраси і ланцюжки.

Всі троє красунь спокусливо доторкаються руками до волосся, намагаючись зробити свої образи ще більш привабливими.

Шанувальникам групи запропонували самим придумати підпис до цього фото, на що люди відреагували з великим ентузіазмом.

"Господи, хоч би не скотитися з цього мокрого капота", "Три русалки вечерком мчали в барчик за пивком. Фатальні красуні просто-та й все", "красуні, тріо", "Тачка-вогонь", "в яку з цих мішеней на цей раз потрапить твій рикошет«," полежимо верх ногами?", "Німфи у власному соку", "Три розкішні богині", "Космічні амазонки", - пишуть люди.

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На кадрах красуні в топіках і шортиках зі шнурівкою. В руках одна красуня тримає біту, а дві інші - рукавички з бейсбольними м'ячами. Співачки танцювали і трясли п'ятими точками, кружляючи в ролику.

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