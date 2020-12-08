Українська співачка Тіна Кароль розповіла, як жила до того, як стала знаменитою

Кароль в 14 років втекла з рідного Івано-Франківська до Києва. Приїхала надходити в музичне училище. Вона жила в гуртожитку. Грошей, які давали батьки на життя в столиці не вистачало. Тому дівчина почала працювати і вже через рік взагалі відмовилася від батьківської допомоги.

«Найважче в ті часи було зберегти ті мізерні грошики і не витратити на все. Тому що Київ, він був набагато дорожче Івано-Франківська, і я не вміла розпоряджатися грошима. Я витратила всі гроші, коли пішла гуляти на Хрещатик. Після того у мене вже не було нічого в кишені, і я їздила зайцем в трамваї», - розповіла Кароль.

Сусіди Тіни, тоді ще Тані Ліберман, по гуртожитку згадували:

«З чотирьох років навчання Таня жила у нас три з половиною, потім знімала житло. Вона була симпатичною пишкою, з шикарними волоссям, емоційна — шумно раділа успіхам, плакала через невдачі. Спершу їй було складно - "притиралася" до іншх дівчат. Але готувати вміла, так що побутових проблем не було», - передають слова знайомих Тіни "Вести".

Схудла Кароль для ролі Маргарет в мюзиклі «Екватор», прем'єра якого відбулася в Київському театрі оперети в 2003 році.

Нагадаємо, що фігуриста Тіна Кароль полонила суддю "Майстер Шеф «Хіменеса-Браво, сидіти на дієті буде простіше: "Шедевр".

Як повідомляла Politeka, Дан Балан зізнався, на що пішов заради Тіни Кароль, і пролив світло на їх роман: «це залишиться...».

Також Politeka писала, що пристрасна Тіна Кароль без штанів безсоромно виставила сідниці:"бідні чоловіки".