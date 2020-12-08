Американська фітнес-модель Ана Чері покрутилася перед камерою, показавши, як підкачала своє тіло

Спортсменка звикла до уваги, адже вона є не тільки фітнес-моделлю, але ще і власницею власного бренду спортивного одягу для дівчат. Своїм брендом Чері дуже пишається, тому кожен день показує себе в трендових нарядах при будь-якому зручному випадку.

Також Ана ділиться мотивуючими відео і розповідає про те, як подолати комплекси під час тренувань. На своїй другій сторінці Чері вирішила поговорити про розвиток і заодно поділилася черговим знімком, на якому показала новий фітнес-образ для занять.

"Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе, - це той, ким ви були вчора. Коли ми дивимося на інших людей, щоб виміряти свій прогрес, так легко розчаруватися, нервувати або засмутитися. Справа не в тому, наскільки ми близькі до досягнення того, чого досягли інші, а в тому, наскільки ми далі самотні, ніж були вчора, минулого тижня або минулого року.

Якщо ви не дозволяєте комусь іншому говорити з вами поганим чином, не дозволяйте собі так говорити з собою. Всі ми красиві, сильні і здатні змінюватися. Робіть кожен день шанс змінитися на краще " - зазначає Ана.

Ось як реагують фанати:

«У тебе красиві стегна, спасибі велике, це дуже цікаво; мені подобається спостерігати за вашим розвитком; ось, покрутися ще!; не можна так багато спокушати; вища ступінь спокуси; ну вистачить, це підтримує; Ви досконала🔥; так і треба!Завжди виглядати підтягнутим і красивим🍑; дивлюся тільки в очі😍 😍; кардіо тренування 💪; краще❤❤; досконалість❤️❤️; всі бачать персик🍑 🙈».

Відзначимо, Ана завжди акцентує увагу на своєму зовнішньому вигляді. Справа в тому, що Ана є не тільки фітнес-тренером, але ще і володіє спеціальним магазином для спортивних красунь.

Чері чи не кожен день публікує тренування в своїх нових образах і завжди показує підкачані сідниці, якими дуже пишається. Наприклад, на одному з фото Ана підкреслила гідності новим образом. Вона одягла лосини з камуфляжним і доповнила спортивний лук тонким чорним топом без рукавів.

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