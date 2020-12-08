Актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з розведеним коміком Гаріком Харламовим, підірвала мережу розкішним виглядом

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка записала сторіс у себе в Instagram. На відео вона постала в повсякденному вигляді, але її образ вийшов вельми пікантним завдяки пухким губкам і ідеальному макіяжу. Дівчина записувала відео на сонці, від чого сильно мружилася.

"Ух, яке у нас сонце. Навіть не можу записати для вас сторіс. Всім бажаю гарного дня і відмінного настрою", - зазначила Кошкіна.

Нагадати про себе дівчина вирішила після того, як у себе в Instagram запостила відео з Гаріком Хардамовим, з яким їй приписують роман. Як відомо, про роман Кошкіної і Гаріка стали говорити відразу ж після розлучення коміка з актрисою Христиною Асмус. Зазначалося, що парочку нібито бачили на вечірці у Ляйсан Утяшевої.

Спочатку обидві зірки заперечували роман, але пізніше непомітно стали підігрівати інтерес до своїх персон. Спочатку Кошкіна з'явилася в якості запрошеної зірки на шоу Comedy Club, де вона зіграла дівчину, яка претендує на серце Гаріка.

Днями ж Кошкіна опублікувала анонс серіалу, в якому Харламов грає головну роль.

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