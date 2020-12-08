Американська фітнес-модель Ана Чері розв'язала топік на камеру, влаштувавши фотосесію на узбережжі

Як відомо, популярна модель рідко вибирається з дому, вважає за краще відпочивати біля узбережжя поруч з особистим двориком і практично ніколи не з'являється на публіці. Незважаючи на популярність, Ана любить влаштовувати фотосесії переважно вдома, а також тренуватися в особистому спортзалі.

Не так давно спортсменка вирушила разом з подругами на відпочинок на Мальдіви і тепер активно ділиться кращими кадрами, зробленими на райському острові. Наприклад, на свіжому фото Чері розбурхала видом в крихітному купальнику і мокрому ТОПі, який розв'язала і приспустила з плечей.

"Зустрінемося там, де океан цілує берегову лінію 💦 перевірте мою біографію, щоб побачити решту цього набору !! 💦 🌴 🌺 Цими вихідними тут буде по-справжньому святково! Так що стежте за світловим шоу ✨», - загадково підписала Ана, інтригуючи новим контентом.

Ось що пишуть в мережі:

«Ідеальна картинка😍; Красиво 😍; Виглядає приголомшливо🔥; Гарний малюк ❤😘😍; 🙌 чудово 😍; Абсолютно шикарна красуня 😍; Прекрасна чарівна любов ю; перестань сутулитися 😤; Така красива 💗; Красиво 💕; Чудово 💛💛💛; Чудово😘😘; Ціла закускакк 😍; ти виглядаєш приголомшливо❤; Що за малятко🍑; ти така запальничка👙🌊».

Також Ана ділиться мотивуючими відео і розповідає про те, як подолати комплекси під час тренувань. На своїй другій сторінці Чері вирішила поговорити про розвиток і заодно поділилася черговим знімком, на якому показала новий фітнес-образ для занять.

"Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе, - це той, ким ви були вчора. Коли ми дивимося на інших людей, щоб виміряти свій прогрес, так легко розчаруватися, нервувати або засмутитися. Справа не в тому, наскільки ми близькі до досягнення того, чого досягли інші, а в тому, наскільки ми далі самотні, ніж були вчора, минулого тижня або минулого року.

Якщо ви не дозволяєте комусь іншому говорити з вами поганим чином, не дозволяйте собі так говорити з собою. Всі ми красиві, сильні і здатні змінюватися. Робіть кожен день шанс змінитися на краще " - зазначає Ана.

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