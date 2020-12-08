Зірка "Інтернів" Христина Асмус здивувала своїх фанатів одкровеннями в соцмережах

Нову публікацію вона опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, популярна російська актриса вирішила завести зі своїми шанувальниками серйозну розмову.

Христина Асмус з яскравим макіяжем, тримаючи в зубах напис "досконала", вирішила поцікавитися у своїх підписників, які у них недоліки.

Фанати із задоволенням підтримали ініціативу Христини Асмус і стали завалювати її публікацію відвертими коментарями, в яких розкривали свої вади.

"Ну тут не посперечаєшся"," відповіли прям як на співбесіді", "Красатуля", " Люблю спати", " Проходила тест на дозвіллі по недоліках. З'ясувалося, що я занадто розумна. Не знала, що нині це вважається недоліком", " Люблю поганих дівчат.. І ви мені подобаєтеся", "Правильно, треба підвищувати самооцінку", " Христиночка, як мені хочеться тебе поцілувати. Правда так хочеться поцілуватися з тобою", "невпевненість", "Христиночка, ти мила, симпатична, Сонячна, пустотлива дівчина", - підтримали шанувальники розмову із зіркою.

Раніше ми писали, що Асмус опублікувала серію знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як проходили зйомки фільму "Булки" з її участю.

На одних кадрах героїня Асмус постала у весільній сукні родом з 90-х і з зареваним виглядом. Дівчина шмагала вино прям з пляшки, зображуючи якусь трагедію, що сталася у неї в житті.

Нагадавши, заревана Христина Асмус у весільній сукні зірвалася, напившись прям з горла.

Як повідомляла Politeka, прогулянки п'яної і матюкливої Христини Асмус в трусах по вулиці отримали продовження.

Також Politeka писала, що нудьгуючу на лавці Асмус підкололи через колишнього чоловіка Харламова.