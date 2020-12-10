Багато батьків готові для своїх дітей на все і іноді дуже їх балують

Познайоммось з зірками, які занадто балують своїх чад, пише Politeka.net.

Діти бізнесвумен Кім Кардашьян і репера Каньє Уеста ростуть в розкоші. Зірки не економлять на дизайнерських речах для своїх чад. Зокрема, для старшої дочки, Норт, шиє одяг дизайнер Стелла Маккартні. Крім того, дорогі іграшки та розваги є невід'ємною частиною життя дітлахів.

Діти акторів Анджеліни Джолі і Бреда Пітта були розпещені не тільки увагою, але і речами, коли батьки були разом. Пара не розповідала про особисте життя, але журналістам вдалося дізнатися дещо. Зокрема, на семиріччя дочки Захарії Джолі і Пітт влаштували вечірку на тему королівського балу на 20 тисяч доларів. Крім того, діти знаменитостей часто влаштовували шопінги, відвідували парки атракціонів, подорожували. Після розставання подружжя з'явилися чутки, що актриса стала "затягувати" пояси своїм чадам, і тепер вони живуть скромніше.

Близнюки співачки і актриси Дженніфер Лопес і артиста Марка Ентоні живуть в багатстві. Новонародженим дітлахам подарували брязкальця, оброблені діамантами. Втім Джей Ло, яка всього в житті домоглася сама стверджує, що не хоче занадто балувати дітей. Однак це не заважає зірці іноді взяти цілий пляж в оренду, щоб діти могли там пограти.

Британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон хоча і ростять дітей в дисципліні, все ж іноді балують їх. Одного разу сім'я відпочивала в розкішному готелі в Норфолку, де півдня провела в спа-салоні. Всі відмінно провели час в басейні, лазні і випробували на собі інші водні розваги.

Співачка Мадонна ніколи не економила на гардеробі дітей. Зокрема, старша дочка знаменитості, Лурдес Чікконе Леон одягалася в найбрендовіший одяг, а її гардероб налічував речей на 200 тисяч доларів. При цьому ж поп-ікона намагалася виховувати дитину в строгості. Якщо Лурдес раптом розкидала речі, мама їх просто викидала-привчала до порядку.

Нагадавши, Кім Кардашьян обтягнула соковиту фігуру тонкою тканиною, забувши надіти білизну: наряд не приховав нічого.

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