Клієнти "Ощадбанку" зіткнулися з фінансовими проблемами і пропажею грошей

Один українців поскаржився на роботу співробітників у відгуку на сайті "Мінфін".

Чоловік стверджує, що з вини касира "Ощадбанку" втратив 1,5 тисячі гривень при банальному переказі на рахунок. Неприємна історія сталася у відділенні на вулиці Соборна в місті Міргорнод.

"Аферисти касири. Сьогодні прийшов перерахувати кошти на власну картку в одному з відділень Банку і був "нагрітий" на 1500 гривень. Непогана співпраця. Ноги моєї більше не буде у відділенні ощадбанку. Я хотів же тут депозит відкрити", - обурився клієнт.

Інший користувач мережі поділився в комментрії, що не може отримати в "Ощадбанку" кошти, що залишилися від субсидії. Чоловік підкреслив, що передав співробітникам всю необхідну інформацію, але грошей так і не дочекався.

"Є одержувачем безготівкової субсидії. Досі не можу отримати залишок грошей з минулої зимової субсидії. Рахунок відкрив ще навесні, всі необхідні документи і зміни зробив, але банк як і раніше відмовляється зараховувати гроші на рахунок", - пише українець. - "Повне свавілля з боку банку. Перший і останній раз з ними зв'язувався!!!".

Представники "Ощадбанку" на сайті відповіли незадоволеному клієнту:

"Для можливості виплати вам залишку, необхідно актуалізувати Ваші персональні дані".

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