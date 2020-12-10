Майже вся пенсія українки йде на оплату комунальних послуг

60-річна пенсіонерка Ольга Котенко вимагає, щоб місцева влада в Сумах дала їй дозвіл на встановлення індивідуального лічильника на опалення або ж повністю відрізала їй батареї. До тих пір пенсіонерка, яка страждає на цукровий діабет, оголосила голодування.

Адже її пенсії не вистачає оплатити платіжку за трикімнатну квартиру. Про це пише видання КП в Україні.

Все своє життя вона пропрацювала на залізниці і на старості зуміла заробити непогану пенсію - близько 4100 гривень. Цих грошей їй ледь вистачає, щоб оплатити комуналку. У зимовий час їй тільки за опалення приходять платіжки від 3200 до 3500 гривень. Так жити дійсно неможливо, адже такі суми і для працюючих українців не зовсім підйомні.

Живе жінка по вулиці Привокзальній, в сьомому будинку. Опалити будинок, якому понад сто років, непросто - йде багато газу. Сусіди Ольги на нестачу тепла не скаржаться, а от жінка роками мерзла.

"Протягом 20 років звертаюся в ЖЕК через те, що немає тепла в квартирі, але вони ігнорують. Бувало таке, що температура в квартирі була 10-12 градусів. Я вже не плачу рік за опалення, щоб хоч якось зрушити справу з мертвої точки. За рік зібралося 14 тисяч гривень боргу", - каже Ольга Котенко.

Субсидію пенсіонерці не дадуть, адже її старший син хоч і живе окремо, але прописаний з матір'ю. З нею ж живе і молодший 20-річний. Або якщо хоче виписувати субсидію, то повинна виписати синів.

Тому тепер Ольга вимагає встановити їй індивідуальні лічильники тепла або взагалі відрізати свою квартиру від центрального опалення. Але через технічну конструкцію мереж зробити це неможливо.

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