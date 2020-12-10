Телеведуча та блогерша Настя Івлєєва показала, в якому вигляді хоче зустрічати Новий рік

Як передає Politeka.net, 29-річна зірка шоу "Орел і решка" опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, здивував зухвалим міні.

Так, Настя, яка останнім часом експериментує із зовнішністю, на цей раз постала рудою бестією, натягнувши відповідну перуку. Також дівчина влізла в крихітне червоне плаття з хутряною обробкою, що за стилем нагадує костюм Санта Клауса. І на довершення всього прикрасила голову шапкою з помпоном.

"Ай хев питання!😂 🎅 Якщо ви зустрічаєте НГ вдома, ви вбираєтеся?! Ну там: сукні, костюм, блискітки і тд??! 💃 20ий рік я зустрічала в толстовці та джинсах, а в цей, душа прям хоче нарядів царських ахахахах, але зустрічаю нг я як і раніше вдома, з сім'єю! 🎄 🧐 І ось що робити?! Якщо всі будуть у спокійному домашньому, а я в червоному бальному платті, то норм?! Ахаххаха коротше, як бути? І як у вас?", - попросила поради у публіки розгублена Івлєєва.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Рік не дуже радісний, тому проводжати його треба ошатно і красиво!)"

"Кажуть цей рік не можна зустрічати в червоному ☺️"

"ого ось це образ!😍😍😍Несподівано🔥"

"Ух нічого собі😍"

"Можна мені таку снігуроньку під ялинку?))))😍"

"Потрібно вбиратися якщо вимагає душа! Головне не в пакет"

"Це хто взагалі на фото???"

Раніше ми повідомляли, Івлєєва показала себе з довгими білими волоссям (хоч насправді у дівчини каре) і поскаржилася на те, що доводиться часто розчісуватися. А до цього вона здивувала видом в чорній перуці, перетворившись в соковиту брюнетку.

Скоріш за все, телеведуча приміряє новий образ і ніяк не може зважитися, який їй більше личить.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва здивувала "збожеволілим" обличчям, несподіване відео: "трохи кави не вдавилася...".

Також Politeka писала, що Настя Івлєєва показала, як виглядала до популярності: в купальнику, з вим'ям корови та прищами.