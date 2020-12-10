До такого ви точно не готові

Астрофізики зі Сполучених Штатів розповіли, що найближчої доби планету накриє потужна магнітна буря, яка дозволить побачити північне сяйво в незвичайних для цього місцях

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Згідно з даними Американського центру прогнозу погоди, завтра очікується геомагнітна буря помірного типу. Сплеск на сонці збігається з двадцять п'ятим циклом сонячної активності, який триватиме близько одинадцяти років.

"Сонце тільки що виробило масивний сплеск, посилаючи сильно заряджену корональну матерію через Сонячну систему. Деяка частина сонячної енергії досягне нашої атмосфери, спонукаючи звіздарів дивитися в нічне небо в очікуванні яскравого мерехтливого північного сяйва", - йдеться в повідомленні.

До цього ми розповідали, що Землю накриє потужна магнітна буря, яка позначиться на самопочутті багатьох людей.

Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН повідомила, що основний удар припаде на 10 грудня. Фахівці присвоїли геомагнітному шторму другий рівень і прогнозують вплив середнього рівня (6 балів з 10) - такої потужності у 2020 році ще не було.

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