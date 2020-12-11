Чеська біатлоністка Габріела Коукалова, яка нещодавно завершила свою спортивну кар'єру, вирішила знятися в сміливій фотосесії для чоловічого журналу Playboy

Зі спорту дівчина вирішила піти в травні 2019 року, оголосивши про своє рішення публічно і розповівши про прожитий досвід в соціальній мережі Instagram, пише CNN . Відзначимо, що Коукалова є володаркою «Великого Кришталевого глобуса» (головний трофей в біатлоні) в сезоні-2015/2016. Також вона може похвалитися двома срібними медалями, отриманими в 2014 році Сочі, а також перемоги на ЧС 2015 року в змішаній естафеті і 2017 року в спринтерській гонці.

Moderátorka a bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová nafotila sexy fotky pro Playboy a charitativní kalendář. Neodhalila se jen tak. Výtěžek z prodeje kalendářů půjde do Fondu Gábi.https://t.co/GVfFw8dssu — iDNES.cz (@iDNEScz) December 10, 2020

Пропозицію знятися в новій і досить розкутій фотосесії дівчина отримала несподівано і була дуже здивована.

"Фотографії не тільки сподобаються читачам, але й підтримають людей з розладом харчової поведінки, у мене є особистий досвід боротьби з цим. Ми б хотіли зібрати чверть мільйона крон для мого фонду", - зазначила в інтерв'ю спортсменка.

Вона розповіла, що відчуває себе впевненіше, коли вважає себе красивою і цього ж бажає іншим жінкам. Габрелла в інтерв'ю підкреслила, що їй в принципі подобається гарний одяг, але ще більша Краса ховається під нею насправді. Також вона вважає, що дуже важливо прийняти свою фізичну красу, полюбити себе, щоб не комплексувати і не вводити дієтами себе в справжнісінький стрес

Також раніше відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала "самий сік" на тренуванні на природі і захопила фігурою.

Першого лютого цього року на другому етапі «World Athletics Indoor Tour» Марина Бех-Романчук показала кращий результат сезону в світі у стрибках у довжину в приміщенні, встановивши при цьому особистий рекорд, — 6,92 м. Марина Бех-Романчук стала переможницею сезону World Athletics Indoor Tour в стрибках у довжину і отримала wild card на зимовий чемпіонат світу-2021.

На своїй сторінці відома українська легкоатлетка, чемпіонка і просто красуня Марина Бех-Романчук показала, як проходять її тренування на природі. Дівчина будувала стрибки, демонструючи результат наполегливих занять.

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