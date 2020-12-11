Уряд поповнив список країн "червоної зони", куди не рекомендується їздити українцям

Як відомо, МОЗ регулярно інформує українців про ситуацію з китайським вірусом в інших країнах світу, розділяючи їх на "червону" і "зелену" зони. За підсумками нового оновлення в "червоній зоні" додалося п'ять країн, а в "зелену" перейшли три.

Так, серед країн, куди не рекомендується їздити українцям, виявилися Нідерланди, Молдова, Кіпр, Азербайджан і Панама. У цьому ж списку залишаються такі популярні для українців напрямки, як: Болгарія, Угорщина, Грузія, США, Хорватія і Чорногорія.

У свою чергу, Італія, Румунія І Беліз тепер переміщені в «зелену зону», тобто поїздки туди не пов'язують з великими ризиками.

Відзначимо, що в країнах "червоної зони" рівень захворюваності китайським вірусом вище, ніж в Україні.

Також додамо, що зараз кордони України залишаються відкритими, однак по приїзду з-за кордону громадяни повинні протягом доби зробити ПЛР-тест або ж піти на самоізоляцію на 14 днів, відстежуючи її дотримання за допомогою додатку "Вдома". Крім того, приймаються результати готових тестів, зроблених не раніше ніж за два дні до перетину кордону.

Нагадаємо, що раніше головний санлікар України Віктор Ляшко припустив, що епідемія вірусу може піти на спад вже в травні 2021 року, а сам вірус має сезонність.

Більш того, Віктор Ляшко анонсував, що з травня буде введений адаптивний карантин, який дозволить "дихати легше".

Нагадаэмо, у МОЗ вперше зізналися українцям, чи закінчиться карантин навесні: "з травня буде введений...".

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