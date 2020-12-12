Зірка Студії "Квартал 95" Олена Кравець захопила новорічним теплим образом

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці «Квартал 95» в Instagram з'явився новорічний анонс шоу від студії. Головну роль в ролику зіграла Олена Кравець, яка нарізала салат і готувалася до свята.

Після того, як страва була готова, вона вирушила за стіл, де її вже чекали чоловіки – артисти Студії. На відео засвітилися всі зірки "Квартал 95", включаючи Юрія Ткача. А ось Євген Кошовий, який нещодавно перехворів китайським вірусом, гульнув з друзями через онлайн-зв'язок.

«Цього року божевільних змін ми всі як ніколи потребуємо домашнього затишку і святкового настрою. Тому не змінюємо традиції-зустрічаємо Новий 2021 у сімейному колі разом з "Вечірній квартал" на 1+1!",- підписали зворушливий анонс в Instagram.

У коментарях були як позитивні відгуки, так і хейт.

"Ну і рожа хіхі?", "Клас", "Тільки давайте менше політики хоча б у новорічному випуску. А то вже нудить від ваших жартів про нашу "чудову" верхівку країни!", "Така тепла сімейна реклама. А новий рік, інакше і не вдасться зустріти", "Люблю вас дуже, будьте здоровими", "я вас всіх обожнюю", - пишуть користувачі Мережі.

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