Помер радянський і російський актор Валентин Гафт

Про це повідомила його дружина Ольга Остроумова в коментарі ТАСС.

"Так, його не стало. Це сьогодні сталося", - сказала вона.

Радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер, народний артист РРФСР помер у віці 85 років

Причиною його смерті став інсульт, після якого артист відновлювався кілька років, повідомила його дружина.



Нагадаємо, на початку серпня Гафт був госпіталізований після інсульту. Пізніше його перевели в реабілітаційний центр.





Актор працював у Московському драматичному театрі, театрі імені Моссовета, Ленкомі, Театрі сатири



Також він відомий ролями у виставах Романа Віктюка, Миколи Коляди, Галини Волчек та багатьох інших режисерів. Легендарний актор також активно знімався в кіно, в тому числі в багатьох радянських картинах: "Сімнадцять миттєвостей весни", " Здрастуйте, я ваша тітка!", "Чародії" та інших.



Варто відзначити, що за останні дні Світ кіно потрясла не одна трагічна новина.



11 грудня, стало відомо, що російський Микола Іванов помер у віці 77 років після тривалої хвороби.





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Причиною його смерті став "китайський" вірус.



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