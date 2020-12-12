Помер радянський і російський актор Валентин Гафт
Про це повідомила його дружина Ольга Остроумова в коментарі ТАСС.
"Так, його не стало. Це сьогодні сталося", - сказала вона.
Радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер, народний артист РРФСР помер у віці 85 років
Причиною його смерті став інсульт, після якого артист відновлювався кілька років, повідомила його дружина.
Нагадаємо, на початку серпня Гафт був госпіталізований після інсульту. Пізніше його перевели в реабілітаційний центр.
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Актор працював у Московському драматичному театрі, театрі імені Моссовета, Ленкомі, Театрі сатири
Також він відомий ролями у виставах Романа Віктюка, Миколи Коляди, Галини Волчек та багатьох інших режисерів. Легендарний актор також активно знімався в кіно, в тому числі в багатьох радянських картинах: "Сімнадцять миттєвостей весни", " Здрастуйте, я ваша тітка!", "Чародії" та інших.
Варто відзначити, що за останні дні Світ кіно потрясла не одна трагічна новина.
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Причиною його смерті став "китайський" вірус.
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