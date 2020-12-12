Популярний український музикант Сергій Бабкін присвятив пісню улюбленій доньці

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram музикант опублікував зворушливий кадр, на якому сидів на підлозі в обнімку з донькою. Артист світився від щастя. Було видно, що він дуже любить свою дочку Веселину.

"Люблю її

і просто обожнюю.

Вона моя мрія, мій шлях.

Все дихає в ній

Живе, цвіте, співає», - написав Бабкін, додавши, що завдяки доньці в його репертуарі з'явилася така пісня.

У коментарях артисту залишили масу захоплених відгуків.

"Батько і дочка - це прекрасно», «і старшого не обділяйте», «Супер, вітаю», «неймовірне щастя мати дітей. А якщо вони здорові, ще більше щастя», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Бабкін - багатодітний батько. Він усиновив сина Сніжани від попередніх стосунків Артура. У шлюбі зі Сніжаною народилася дочка Веселина і син Єлисей.

Як відомо, дружина Сергія Бабкіна Сніжана є його менеджером. Тому пара практично весь час проводить разом. Сергій не раз зізнавався, що йому так зручніше. До того ж, дружина допомагає йому боротися зі спокусами. Як відомо, в минулому у музиканта були проблеми з алкоголем. В одному з інтерв'ю Сергій зізнавався, що одного разу зрадив дружині.

Нагадаємо, що задоволений Бабкін показав свої "дитячі радості" у дорослому житті: "Завалило".

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