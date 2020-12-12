Оплата комуналки в Ощадбанку обернулася нав'язуванням платних послуг

На дії банку поскаржилася одна з клієнток.

Жінка прийшла в одне з відділень Ощадбанку, щоб оплатити комунальні послуги та харчування в дитячому садку.

Вона планувала розплатитися готівкою, але почула відмову від співробітниці банку, оскільки ці послуги доступні нібито тільки для клієнтів Ощадбанку.

"Запропонувала мені оформити карту банку або заплатити додаткову комісію в розмірі 30гр. Сказала що з першого грудня нові правила. Я звичайно заплатила ці 30 гривень", - продовжила дівчина.

І вже після того, як вона прийшла додому, дівчина зрозуміла, що її обдурили і змусили купити страховку.

"І тільки вдома подивившись квитанцію, відкривши інтернет я зрозуміла що мені оформили або впарили без моєї згоди страховку метлайф.Мені тепер шукати інший банк? Тому що ці нові правила мене не влаштовують. Спасибі",-дивується жінка через дії співробітників банку.

"Добрий день! Просимо вибачення за ситуацію, що склалася. Обов'язково перевіримо якість роботи співробітників, дякуємо за зворотний зв'язок. З повагою, команда Ощадбанку", - відреагував на скаргу в коментарях співробітник Держбанку.

Інший же користувач на порталі Мінфін заявив, що в цій ситуації нібито винна сама жінка, яка заздалегідь не вивчила всі тарифи і послуги в Ощадбанку.

"Ви самі винні! Вникайте в послуги і тарифи. Вже всі платять через інші банки в онлайн не ходячи в банк взагалі!",- відповів Користувач.

Нагадавши, з Ощадбанком проблеми, клієнтам доводиться платити комісію

Як повідомляла Politeka, в" Ощадбанку " тисячі гривень зникають з рахунків, співробітники розводять руками

Також Politeka писала, що з карток "Ощадбанку" зникають тисячі гривень