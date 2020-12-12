Стало відомо, як жила Кейт Міддлтон до заміжжя з принцом Вільямом
Майбутня герцогиня народилася в простій родині, але дівчина не сиділа без діла після того, як закінчила навчання в коледжі, пише портал 24.
Кейт Міддлтон навіть встигла кілька років пожити в Італії та Чилі, де займалася благодійністю. А відносини з принцом Вільямом у них зав'язалися після вступу в Університет Сент-Ендрюса.
Перше знайомство відбулося під час благодійного заходу, коли Кейт Міддлтон вийшла на подіум в напівпрозорій сукні, а Вільям віддав 200 фунтів за місце в першому ряду.
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Дівчина встигла попрацювати в сфері продажів і дизайну, але несподівано для всіх вирішила стати фотографом.
Жила Кейт з сестрою в квартирі, яку їм купили батьки в лондонському районі Челсі. Виїхала вона з неї тільки перед весіллям з принцом. Кейт Міддлтон не забувала про друзів, з якими могла "погудіти" в нічному клубі до ранку.
Раніше ми вже розповідали, як Меган Маркл заткнула за пояс Кейт Міддлтон.
Так, колишню герцогиню визнали найвпливовішою королівською особою з питань макіяжу.
Таким питанням, Меган Маркл в черговий раз вдалося заткнути за пояс свою суперницю Кейт Міддлтон. Пізніше екс-герцогиню визнали найпопулярнішим членом Королівської сім'ї.
Нагадавши, Кейт Міддлтон і принц Вільям більше не можуть спати разом
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