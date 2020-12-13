У МОЗ України розширили перелік осіб, які підлягають тестуванню на COVID-19

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

При цьому він уточнив, що якщо раніше тестували тільки хворих з явною симптоматикою коронавірусу, то зараз будуть тестувати та перевіряти – і тих, хто має ознаки грипу та ГРВІ.

"По-перше, всі без винятку люди, у яких є які-небудь симптоми респіраторного захворювання, не тільки COVID-19. По-друге, ми змінимо логістику, тобто маршрут пацієнта - не тільки мобільні бригади, в тому числі зробимо і відвідування пункту забору біоматеріалу, щоб люди могли здавати", – зазначив він.

Глава МОЗ додав, що вже з вівторка, 15 грудня, відповідні зміни повинні затвердити офіційно і вони набудуть чинності.

Нагадаємо, що в Україні минулої доби діагноз коронавірус підтвердили ще в 9176 осіб. Через це загальна кількість інфікувань на ранок неділі, 13 грудня, досягла вже 894 215.

Вірус забрав життя 15 154 українців (+156), водночас 501 564 (+7563) побороли його. За словами глави МОЗ, минулої доби на COVID-19 захворіли ще 494 дитини та 313 медпрацівників, а до лікарень із таким діагнозом потрапили 2969 осіб.

Нагадаємо, у МОЗ вперше зізналися українцям, чи закінчиться карантин навесні.

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