Як можуть змінитися терміни карантину в Україні...

У січні в Україні введуть обмеження, але їх не варто називати локдауном

Адже тотальних заборон не буде, як в європейських країнах, де впроваджували локдаун.

Як сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24". Крім того, Степанов дав чітку відповідь про локдаун в лютому.

"Якщо локдаун в тому вигляді, в якому його вводили європейські країни, то, наприклад, у Франції ти не міг вийти з дому, не заповнивши форму. Комендантська година, максимум кілометр від будинку - це так, це локдаун. У нас же є певні сектори економіки, які закриваються, більше того, з ініціативи президента виділяються грошові компенсації", - заявив Максим Степанов.

Також глава МОЗ зазначив, у разі скасування посиленого карантину в січні, Україні доведеться екстрено робити його в лютому через велике зростання захворюваності.

Крім того, за словами глави МОЗ, в період з 1 по 6 січня в Україні настає якийсь "природний локдаун". "На вулицях мало людей, люди проводять час у колі сім'ї, приходять до друзів, багато хто не працює", – розповів Степанов.

Нагадаємо, що 9 грудня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про локдаун в Україні з 8 по 24 січня включно. Його в уряді назвали "зимовими канікулами заради безпеки" громадян. Посилений карантин передбачатиме заборону роботи низки установ.

Нагадаємо, у МОЗ вперше зізналися українцям, чи закінчиться карантин навесні.

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