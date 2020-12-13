"Приватбанк" доводить клієнтів до білого калення, блокуючи гроші на рахунках

Українка у своєму відгуку на сайті "Мінфін" поскаржилася, що нажила серйозні проблеми через необґрунтовані дії з картою.

За її словами, "Приватбанк" несподівано заблокував банківську карту і завадив своєчасно відправити гроші. Після неприємної історії клієнтка бажає не тільки перейти до іншого банку, але і покарати співробітників за понесені збитки.

"Ці неадекватні оператори заблокували мою карту за моїм затвердженим номером, так раптом вирішили, що я не власниця карти! Вони витратили мій час, не дали можливості вчасно зробити платіж - що спричинило за собою безліч проблем", - пише користувач мережі. - Ці неадекватні як можуть відповісти за свої дії? Зрозуміло, що я піду від цього банку, але якось вони повинні бути покарані!".

Представники "Приватбанку" відповіли на скаргу і заявили, що нібито боряться з шахрайством:

"У будь-якому випадку, на поточний момент процедура саме така, але, можливо, в майбутньому будуть якісь зміни".

Це не єдиний випадок блокування коштів в самий невідповідний момент, інший клієнт розповів, що "Приватбанк" позбавив доступу до грошей його вагітної родички:

"Моя дочка знаходиться в США, збирається народжувати. Приватбанк заблокував власні кошти на її картці. Моя нотаріально завірена довіреність на представлення інтересів дочки в будь-якому банку України виявилася не дійсною для Приватбанку".

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