МОЗ попередило українців про спалах ще однієї небезпечної хвороби, поки вирує Китайський вірус

Як повідомляє Politeka.net, в лютому може досягти піку захворюваність на грип, який нерідко призводить до серйозних ускладнень, включаючи пневмонію. Про це міністр Максим Степанов повідомив, виступаючи на телеканалі "Україна 24".

"У лютому очікується традиційне зростання захворюваності на грип, і ми повинні підійти до цього періоду з мінімальними цифрами", - підкреслив глава МОЗ. - "Тому що грип має такі ж ускладнення, як і коронавірус - пневмонія".

Максим Степанов розповів, що людей з грипом будуть розміщувати в тих же лікарнях, що і хворих з китайським вірусом, тому до кінця зими необхідно максимально знизити рівень захворюваності. Якщо ж навантаження на медичну систему виявиться занадто високою, Кабміну доведеться вводити нове посилення карантин.

Раніше міністр охорони здоров'я пояснив, що жорсткі обмеження, які заплановані в січні, не можна називати локдауном. За його словами, в Україні не будуть вводити тотальних заборон, як деякі країни Європи. За словами Максима Степанова, у разі відмови від жорсткого карантину в січні, його все одно доведеться вводити через місяць через неминуче збільшення числа хворих.

Раніше уряд вирішив ввести повний локдаун в Україні з 8 по 25 січня і не псувати українцям новорічні свята. Згідно з постановою, транспорт працюватиме з обмеженнями "помаранчевої" зони санітарно-епідемічної небезпеки, а от Непродовольчі магазини, спортзали та заклади громадського харчування закриють.

Нагадавши, у МОЗ вперше зізналися українцям, чи закінчиться карантин навесні: "з травня буде введений...".

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