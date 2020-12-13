Кейт Міддлтон і принц Вільям вийшли у світ зі своїми трьома дітьми, які дуже підросли
Як повідомляє Politeka.net, Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми відвідали спеціальну виставу пантоміми Pantoland в лондонському театрі The Palladium, щоб подякувати ключовим співробітникам і їх сім'ї за їх феноменальні зусилля в 2020 році.
Знімки королівської сім'ї з театру були опубліковані на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в мережі Instagram. Крім того, знімки з'явилися і на фанатських сторінках королівської сім'ї.
Для виходу в світ герцогиня Кембриджська обрала елегантну чорну сукню з білим принтом, а Вільям - класичний костюм, який поєднував з червоним джемпером.
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Відомо, що 2-річний Луї був одягнений в синю вовняну куртку від Amaia, тоді як 5 - річна Шарлотта - в сіро-блакитну сукню в клітку, а 7 - річний Джордж - в червоно-синій светр і штани.
Всередині принц Вільям виголосив промову. Луїс сидів на колінах у Кейт під час шоу. Королівське подружжя носило маски, сидячи зі своїми дітьми в Королівській ложі, а також зустрічалися з найважливішими працівниками, які були спеціальними гостями на благодійній виставі.
У коментарях користувачі мережі висловлюють колективну думку, що для 2-річної дитини Луї виглядає неймовірно дорослим на свої пять років. Крім того, вони відзначали, що Луї не схожий на батька зовні, а є копією батька Кейт.
"Цей хлопчик Луї з часом стане серцеїдом", " Принц Луї такий чарівний. Він дуже схожий на свого дідуся", " Принц Луї не схожий на Вильяма, а дуже схожий на батька Кейт. Він чарівний і став таким великим", " дуже хороша сім'я, як приємно бачити їх знову 💖", " Джордж вже на половину зростання Вільямса !! Не можу повірити, як швидко він росте".
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