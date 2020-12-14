Знайшли в собі сили виглядати добре навіть після вірусу

Багато зірок встигли перехворіти китайським вірусом і повернутися до роботи. При цьому знамениті красуні прагнуть порадувати шанувальників яскравими і ефектними образами

Як відомо, небезпечна хвороба не обходить стороною нікого, в тому числі і зірок шоу-бізнесу. Politeka.net зібрала добірку стильних образів, в яких відомі красуні поверталися до роботи після одужання.

Не так давно про своє зараження розповіла українська співачка Аліна Гросу. Вперше співачка написала про хворобу в своїй родині в кінці листопада. Пізніше недуга ненадовго відпустиkf зірку, проте вже через якийсь час симптоми повернулися і вона визнала, що її самопочуття погіршилося. Як тільки хвороба повністю пішла зірка оголосила прем'єру нової пісні. При цьому вона з'явилася на відео в розкішній білосніжній сукні зі спокусливим декольте.

Повернулася до роботи після перенесеної хвороби і найбагатша співачка України Камалія. Вони з чоловіком літали відновлюватися після китайського вірусу в німецьку лікарню, а повернувшись в Україну Камалія презентувала новий сингл. На промо-фото зірка позувала в білому костюмі з глибоким декольте, в якому проглядалися края її бюстгальтера.

Встигла перехворіти китайським вірусом і зірка "Квартал 95" Олена Кравець. На фото після свого одужання вона постала в яскраво-червоному костюмі з прикрасами у вигляді численних ланцюгів.

"Все повертається на круги своя...", - написала тоді гумористка.

Не пощастило підчепити небезпечний вірус і російській актрисі Христині Асмус. Вона перенесла недугу в легкій формі, а після одужання здивувала дивним образом для шоу «Золото Геленджика». Так, зірка з'явилася в кислотно-зеленому вбранні з великою рибкою на грудях, синьому капелюсі і з фіолетовими губами.

Втім, навіть такий химерний образ не зміг відлякати шанувальників, які завжди раді тому, що їх кумир зміг перемогти хворобу.

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