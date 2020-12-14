Відома українська фітнес-модель Юлія Мішура показала розкішний вигляд ззаду

Переможниця Міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу Юлія Мішура хвалиться своїм досконалим тілом на відвертих фото, пише Politeka.net.

Зірка цього разу на фото в Instagram постала топлес. Красуня підняла накачані руки, виставивши напоказ свої завидні рельєфи.

Юлія хоч і позувала спиною все ж засвітила частину оголених грудей, що додало кадру особливої пікантності.

Зірка була в обтягуючих лосинах в зірочку, що виділили її пружні сідниці.

Мішура закинула волосся набік і дала вдосталь намилуватися своїм чудовим тілом.

За 40 хвилин пост зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів. Користувачі мережі захопилися спортивною фігурою знаменитості, написавши компліменти.

Варто відзначити, сторінка красуні тільки набирає популярність. Зараз на Юлію підписані 19,8 тисяч осіб.

"Ох, яка!", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Юлія Мішура одягла тісний помаранчевий костюм, під яким не було білизни, що видно за виразними випираючими ознаками. Модель втягнула живіт і виставила назад свої апетитні сідниці. Тіло красуні гідно тільки компліментів, а чого тільки варта пружна п'ята точка.

Модель розпустила довге волосся. На її обличчі можна помітити легкий макіяж з пишними віями.

Раніше повідомлялося, що Юлія Мішура позувала в білому топі і шортиках. Красуня потягнула за останнє, показуючи, що ховає під ними. Мішура стояла біля ліжка і знімала себе на телефон в дзеркало. Як можна зрозуміти, зірка тільки прокинулася і вирішила зробити кадр в спальні.

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