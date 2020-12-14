Український хореограф та учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова відверто висловилася з приводу дітей
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка наслідувала приклад багатьох зірок і затіяла гру з шанувальниками. Фани задавали їй питання, а вона відповідала, супроводжуючи відповіді фотографіями.
"Хочеш ще дітей?",- запитав один з шанувальників.
Гвоздьова опублікувала фото з донькою Валерією і новонародженим сином Домініком.
"Думаю вистачить вже", - підписала фото 32-річна Гвоздьова.
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Як відомо, харизматична Ілона Гвоздьова стала першою вагітною учасницею "Танців з зірками". Вона взяла участь в останньому сезоні шоу, ставши в пару з телеведучим і коміком Дмитром Танковичем. Правда, пара протрималася в шоу всього два ефіри, але цього вистачило, щоб привернути увагу до проекту. Нагадаємо, що раніше Ілона виступала в шоу в парі з Володимиром Остапчуком та Ігорем Ласточкіним.
Раніше ми писали, що Ілона Гвоздьова ошелешила публіку, опублікувавши знімки, на яких вона постала із зайвою вагою. На фото артистка сильно погладшала, а її обличчя і форми округлилися і збільшилися рази в два. Ілона зазначила, що була б такою товстою, якби не займалася танцями і спортом.
Нагадаємо, що Гвоздьова показала ставного чоловіка, оцінила навіть Кухар: "він красень у тебе!".
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