Український хореограф та учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова відверто висловилася з приводу дітей

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка наслідувала приклад багатьох зірок і затіяла гру з шанувальниками. Фани задавали їй питання, а вона відповідала, супроводжуючи відповіді фотографіями.

"Хочеш ще дітей?",- запитав один з шанувальників.

Гвоздьова опублікувала фото з донькою Валерією і новонародженим сином Домініком.

"Думаю вистачить вже", - підписала фото 32-річна Гвоздьова.

Як відомо, харизматична Ілона Гвоздьова стала першою вагітною учасницею "Танців з зірками". Вона взяла участь в останньому сезоні шоу, ставши в пару з телеведучим і коміком Дмитром Танковичем. Правда, пара протрималася в шоу всього два ефіри, але цього вистачило, щоб привернути увагу до проекту. Нагадаємо, що раніше Ілона виступала в шоу в парі з Володимиром Остапчуком та Ігорем Ласточкіним.

Раніше ми писали, що Ілона Гвоздьова ошелешила публіку, опублікувавши знімки, на яких вона постала із зайвою вагою. На фото артистка сильно погладшала, а її обличчя і форми округлилися і збільшилися рази в два. Ілона зазначила, що була б такою товстою, якби не займалася танцями і спортом.

Нагадаємо, що Гвоздьова показала ставного чоловіка, оцінила навіть Кухар: "він красень у тебе!".

Як повідомляла Politeka, чоловік Гвоздьової ризикнув життям заради коханої, натовп охнув: "вилазь звідти бігом!".

Також Politeka писала, що біда в родині переможниці "Танців з зірками" Гвоздьової, дитина теж постраждала: "два дні дуже...".