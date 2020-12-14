Популярна українська співачка Наталія Могилевська вразила розміром "душі" в піджаку з декольте

Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Білий літак" - Пісня року! Дякую премії» Музична платформа " за цю нагороду ❤️ завдяки цій пісні Я познайомилася з @ulove.home . І підготувала разом з ними для вас новорічний сюрприз», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Могилевська позує поруч зі своїми фігуристими подружками, демонструючи апетитні форми в декольте. На іншій фотографії зірка в тому ж піджаку, але зверху вирішила накинути леопардове пальто.

"Дуже круто виглядаєш», «пожежа», «наша улюблена Натусик", " Дааааа не слухайте тих людей які говорять ні. Дуже чекаємо", "ви найкраща»," сюрприз від вас – це найкращий подарунок на Новий рік", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська співачка Наталія Могилевська вразила витівкою в оточенні фігуристих подруг

"Прем'єра через 6 днів😳 чекаєте? 🙂», - йдеться в повідомленні.

На ролику Могилевська позує в оточенні фігуристих подруг, з якими випиває шампанське. Красуня вибрала для "виходу у світ" леопардове пальто і не тільки. На інших кадрах знаменитість танцює в цьому ж наряді в клубі.

Нагадаємо, що Могилевська перейшла на воду з монастиря і зробила зізнання про своє минуле.

Як повідомляла Politeka, Наталя Могилевська полонила своїми "красотами" у блискучому міні.

Також Politeka писала, що Могилевська стягнула светр і позбавила дару мови.