Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма збентежив несподіваною заявою

Як передає Politeka.net, 38-річний танцюрист опублікував свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, мімімішність яких зашкалює.

Влад разом зі своєю дружиною Ліліаною задумалися про те, щоб "розширити" свою сім'ю, зробивши подарунок і собі, і п'ятирічному синові Леону.

Щасливий артист вирішив порадитися з публікою.

"Задумалися про собаку. 🐶 Яку породу взяти?..", - йдеться в пості Ями.

Так, на кадрах хореограф постав відразу з кількома чотирилапими друзями людини різних порід, розмірів і ступеня пухнастості: деяких він тримав на повідку, а деяких на руках.

Користувачі кинулися давати поради розгубленому Владу:

"Влад краще ніяку😂, у нас голд ретривер та що посередині, діти захотіли, а собаці вже 11 років, чесно, ми втомилися🙄"

"Та, що на руках 👍шпиці оч круті)"

"Золотистий ретривер, просто чудо, а не порода, і дуже любить діток ❤️"

"Бордер коллі ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ найрозумніша порода і активна як ви ❤️😍. У нас триколор і ми його обожнюємо"

"Беріть з притулку. Врятуєте чиєсь життя і подаруєте будинок, затишок, ласку і любов 🤗"

"Бери кота. Гуляти і прибирати не треба😄"

"Влад це чиї собаки?😍"

Ранее ми повідомляли, дружина Влада Ями Ліліана розчулила мережу сімейним фото на честь дня народження синочка - Леону днями виповнилося п'ять років.

На знімку щасливе сімейство позує біля прикрашеної новорічної ялинки, в затишних нарядах пастельних тонів. Влад ніжно обійняв усміхнену дружину. А малюк сидів на шиї у тата, спостерігаючи за батьками зверху.

"Ви просто чарівні, тільки ще донечки не вистачає)))"; "Ялинка красива, ваша пара прекрасна і красива, щастя вам, браво😍 😍 😍", - прокоментували шанувальники сімейки.

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