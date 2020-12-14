Ані Лорак засвітилася в компанії Філіпа Кіркорова і Ольги Бузової на одному з російських заходів

Популярна українська співачка вже багато років живе і працює в Росії. Зірка остаточно влилася в місцевий шоу-бізнес і встигла здружитися з багатьма російськими знаменитостями. На одній з її фан-сторінок в Інстаграмі з'явилися нові кадри, на яких Лорак засвітилася у вельми несподіваній компанії.

Так, зірку зняли за лаштунками якихось зйомок, які поки тримаються в таємниці. Вона була в компанії Кіркорова і Бузової. І якщо про дружбу співачки з королем російської поп-сцени відомо давно, то в компанії Бузової її побачиш не часто.

На відео всі три зірки сидять на дивані і кріслах в розкішних апартаментах. При цьому, Лорак і Бузова обидві з'явилися в чорних блискучих сукнях, тому їх образи були трохи схожими.

"Ось Діва", - вимовляє Кіркоров з обожнюванням в голосі, показуючи на Лорак.

"А я?", - тут же ображено вигукує Бузова.

"Ти - супер-Діва", - не розгубився співак.

Кіркоров і Бузова розповіли, що це секретний проект, зйомки якого проходять в таємниці.

"Ми готуємо великий сюрприз...це секретний проект, не можна нікого знімати", - навперебій говорять на камеру артисти.

Шанувальники зірок тут же почали обговорювати кадри.

"Наша Діва не втомлюється дивувати. Стільки сюрпризів", "Спасибі тобі, Кароліна за радість, ти завжди кохана і завжди хороша! Ти найкраща", "чекаємо сюрприз", - пишуть люди.

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