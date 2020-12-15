Українців, які отримують субсидія, почнуть масово перевіряти у 2021 році
Якщо соцпрацівники виявлять грубі порушення, наприклад неправдиву інформацію, то не тільки позбавлять виплат, а й змусять повернути вже отримані гроші.
Справа в тому, що зовсім скоро почне діяти постанова Кабміну "про спрощений порядок надання субсидії", яка внесе кардинальні зміни в систему соцдопомоги.
Зокрема, субсидіанти позбавлятимуться виплат, якщо вони останнім часом не сплачували єдиний соціальний внесок і не перебували на обліку в центрі зайнятості.
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За що ще можуть забрати гроші:
- є будинок площею від 200 кв. м або квартира від 120 кв. м;
- машина до 5 років;
- зробили покупку на суму від 50 тис. грн;
Перевірку проводитиме Мін'юст і служба соціального захисту населення. Дані про одержувачів субсидій будуть регулярно оновлюватися, тому порушників обіцяють виявляти дуже швидко.
Раніше повідомлялося, що українців з боргами по комуналці зібралися штрафувати. Це передбачено в законопроекті №3613.
Так, якщо документ набуде чинності, то громадянам, які мають заборгованість з оплати за комунальні послуги можуть виписувати штрафи на 20-50% від суми боргу.
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