Що чекає на українців

Українців, які отримують субсидія, почнуть масово перевіряти у 2021 році

Якщо соцпрацівники виявлять грубі порушення, наприклад неправдиву інформацію, то не тільки позбавлять виплат, а й змусять повернути вже отримані гроші.

Справа в тому, що зовсім скоро почне діяти постанова Кабміну "про спрощений порядок надання субсидії", яка внесе кардинальні зміни в систему соцдопомоги.

Зокрема, субсидіанти позбавлятимуться виплат, якщо вони останнім часом не сплачували єдиний соціальний внесок і не перебували на обліку в центрі зайнятості.

За що ще можуть забрати гроші:

є будинок площею від 200 кв. м або квартира від 120 кв. м;

машина до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

Перевірку проводитиме Мін'юст і служба соціального захисту населення. Дані про одержувачів субсидій будуть регулярно оновлюватися, тому порушників обіцяють виявляти дуже швидко.

Раніше повідомлялося, що українців з боргами по комуналці зібралися штрафувати. Це передбачено в законопроекті №3613.

Так, якщо документ набуде чинності, то громадянам, які мають заборгованість з оплати за комунальні послуги можуть виписувати штрафи на 20-50% від суми боргу.

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