Інфекціоніст Ольга Голубовська закликала депутатів переглянути бюджет на 2021 рік

Як передає Politeka.net, пост з таким проханням професор і завкафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Я хочу звернутися до тих народних депутатів, у яких ще є якась совість. Не голосуйте цей бюджет, в якому медицина знову фінансується за залишковим принципом", - звернулася лікар.
За її словами, проект бюджету на 2021 рік залишить докторів із зарплатою, порівнянною з виплатами по безробіттю.
"Вам не соромно, народні обранці? Мені соромно про це навіть писати. Цей бюджет не дозволить змінити тарифи, які не відповідають реальним цифрам, виплат по ковідному пакету вистачить тільки на перший квартал", - зазначила Голубовська.

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Лікар запевняє, що з таким бюджетом на медицину українські лікарі продовжать залишати країну в пошуках кращої зарплати і умов.

"У два рази знижено бюджет на інтернатуру... ну, прямо, як в анекдоті - а Ви гроші з них за вхід брати пробували? Це що, така сучасна тактика видавлювання фахівців з країни? Вельми успішна, смію зауважити, 80% випускників себе тут не бачать, або не бачать себе в клінічній медицині. Хто вас лікувати-то буде, безсмертні ви наші?", - обурюється лікар.

Голубовська підкреслила, що зараз лікарі отримують зарплату, нижче якої тільки мінімальна пенсія.

"Невже лікарська спеціальність - самий непотрібний вам атрибут існування країни? Перегляньте бюджет, панове присяжні засідателі, будь ласка. Будьте людьми. Інакше буде біда", - підсумувала інфекціоніст.



Зазначимо, що з початку пандемії в Україні "китайським" вірусом заразилися 909 082 людини, з них 15 480 померли від ускладнень, які викликала інфекція, але 522 868 вилікувалися.

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