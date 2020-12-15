Інфекціоніст Ольга Голубовська закликала депутатів переглянути бюджет на 2021 рік
Як передає Politeka.net, пост з таким проханням професор і завкафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
"У два рази знижено бюджет на інтернатуру... ну, прямо, як в анекдоті - а Ви гроші з них за вхід брати пробували? Це що, така сучасна тактика видавлювання фахівців з країни? Вельми успішна, смію зауважити, 80% випускників себе тут не бачать, або не бачать себе в клінічній медицині. Хто вас лікувати-то буде, безсмертні ви наші?", - обурюється лікар.
Голубовська підкреслила, що зараз лікарі отримують зарплату, нижче якої тільки мінімальна пенсія.
"Невже лікарська спеціальність - самий непотрібний вам атрибут існування країни? Перегляньте бюджет, панове присяжні засідателі, будь ласка. Будьте людьми. Інакше буде біда", - підсумувала інфекціоніст.
Зазначимо, що з початку пандемії в Україні "китайським" вірусом заразилися 909 082 людини, з них 15 480 померли від ускладнень, які викликала інфекція, але 522 868 вилікувалися.
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