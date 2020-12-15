Інфекціоніст Ольга Голубовська закликала депутатів переглянути бюджет на 2021 рік

Як передає Politeka.net, пост з таким проханням професор і завкафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Я хочу звернутися до тих народних депутатів, у яких ще є якась совість. Не голосуйте цей бюджет, в якому медицина знову фінансується за залишковим принципом", - звернулася лікар.

За її словами, проект бюджету на 2021 рік залишить докторів із зарплатою, порівнянною з виплатами по безробіттю.

"Вам не соромно, народні обранці? Мені соромно про це навіть писати. Цей бюджет не дозволить змінити тарифи, які не відповідають реальним цифрам, виплат по ковідному пакету вистачить тільки на перший квартал", - зазначила Голубовська.