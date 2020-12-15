Після локдауну ціни на проїзд у Києві можуть різко підскочити на третину

Як тільки закінчиться жорсткий карантин, який триватиме з 8 по 24 січня, маршрутники можуть підвищити вартість проїзду, пише Politeka.net. Подробиці "Українським новинам" розповів директор однієї з транспортних компаній Володимир Назаренко.

Він стверджує, що перевізники вирішили підняти тарифи вже давно, проте не хочуть бити по гаманцях пасажирів перед Новим Роком та іншими зимовими святами. До початку так званого локдауну українцям не варто побоюватися подорожчання, проте після нього компанії готові піти на такі заходи вже в першому кварталі 2021 року.

"До 8 числа ніхто не буде піднімати ніяких цін через те, що перевізники розуміють, що у людей зараз грошей немає", - підкреслив Назаренко. - "Хто вийде і виживе після локдауну, це вже будемо бачити, хто зможе виїхати, хто не зможе, і далі буде вирішуватися, яка буде ціна. Вартість може зрости мінімум до 12 гривень".

За прогнозом директора, незабаром після ослаблення обмежень вартість проїзду в маршрутках по Києву може піднятися на третину (зараз 8 гривень). Він підкреслив, що з початку карантину пасажиропотік маршрутних таксі знизився на 40%. Крім того, зараз стоїть болюче питання про введення електронного квитка, адже на обладнання потрібно витратити багато грошей.

Раніше Кабмін затвердив постанову, згідно з якою з 8 по 24 січня в Україні посилюються карантинні обмеження. В уряді дозволили громадському транспорту працювати за правилами "помаранчевої" зони небезпеки.

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