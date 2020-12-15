Клієнти не розуміють, навіщо державний Ощадбанк ускладнює процес нарахування субсидій на комуналку

Нова скарга з'явилася на порталі Мінфін.

За словами жінки, з проблемам в Ощадбанку зіткнулася її 83-річна мати, якій мали монетизувати субсидію на комунальні послуги.

Однак, для того, щоб зарахували залишок субсидії, пенсіонерці треба було особисто з'явитися у відділенні Ощадбанку та відкрити банківську карту.

"Для того щоб отримати залишок субсидії в сумі 612,66 грн., людині похилого віку потрібно потрібно обов'язково з'явитися до банку, та відкрити рахунок, тобто картку. Мамі 83 роки, та вона дуже хвора, тому оформили довіреність для отримання субсидії. Хотілося би пояснень від керівництва банку, з якою метою ми маємо отримувати ще одну додаткову картку на своє ім'я за 80 грн.? Це тепер новий вид заробітку Ощадбанку. Дуже обурює! На кому Ви заробляєте. Одумайтеся…", - емоційно резюмувала жінка у своїй скарзі щодо роботи банку.

"Доброго дня! Співробітники банку можуть запропонувати відкрити додаткову картку до рахунку вашої мами на ваше ім'я, аби ви мали доступ до коштів на рахунку в будь-який момент. Якщо мало місце нав'язування послуг, напишіть, будь ласка, нам в приватні повідомлення ваше ПІБ та номер телефону. Ситуацію обов'язково перевіримо", - оперативно відреагував співробітник банку на скаргу.

У коментарях жінка також додала, що в Ощадбанку їх змусили оформити нову картку на ім'я довіреної особи за 80 гривень. Більш того, їх попередили, що з рахунку можуть стягнути навіть 120 гривень.

"При оформленні картки субсидіанта, ще впарили картку на ім'я довіреної особи за 80 грн. Це є правда... Дякую за відповідь на коментар. Розумію, що для зручності, але чому тоді не безкоштовно? Співробітниця банку сказала, що з рахунку можливо зніметься сума навіть не 80 грн. а 120 грн., при тому, що загальна сума всього 612,66 грн.. За довіреністю до банку зверталася моя сестра, шкода, але вона категорично відмовилася від будь-яких коментарів. Особисто мене обурює те, що нам не можуть просто повернути кошти на картку іншого банку, або видати готівку в касі відділення ощадбанку", - додала незадоволена жінка, чия мати зіткнулася з проблемами при нарахуванні субсидій.

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