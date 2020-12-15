Але є і подорожчання

Ціни на продукти харчування в Україні помітно змінилися в перший місяць зими

Про це свідчать дані моніторинг цін аграрного департаменту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Так, овочів, а саме буряк, морква і капуста подешевшали, але, наприклад, крупи, яйця і м'ясо значно подорожчали, якщо порівнювати з тим же періодом в 2019 році.

Зокрема, картопля подешевшала порівняно з груднем минулого року на 33% (до 7,42 грн/кг), капуста - на 25% (до 3,84 грн/кг), морква - на 18% (до 5,20 грн/кг), буряк - на 24% (до 4,66 грн/кг), а цибуля - на 39% (до 4,54 грн/кг).

Значно підскочили ціни на крупи: гречана - на 50% (до 31,49 грн/кг), кукурудзяна - на 36% (до 10,98 грн/кг), ячмінна - на 25% (до 9,59 грн/кг). Подорожчала і борошно.

Соняшникова олія стала дорожчою на 23% (до 33,13 грн), а цукор - на 37% (до 16,35 грн/кг).

Крім того, підскочила в ціні майже вся продукція тваринництва. Яйця подорожчали на 14%, вершкове масло - на 11%, молоко - на 10%.

Що стосується м'яса, то за рік подорожчала яловичина - на 14% (до 97,23 грн/кг), свинина стала дорожчою на 2% (до 83,13 грн/кг).

Подешевшала на 5% тільки курятина, зараз ціни на неї стартують від до 46,42 грн/кг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зросте плата за комунальні послуги. Це випливає із законопроекту №2458, який прийняла Верховна Рада в повторному другому читанні.

Тепер українці платитимуть абонплату за всі послуги, крім електроенергії, а тарифи на опалення змінюватимуться щомісяця.

В середньому, сума в платіжках підніметься на 112 гривень - абонплата за воду та опалення буде в межах 32,19 грн, а на сміття – 15,2 грн.

Нагадавши, Нацбанк попередив про різке подорожчання: до чого готуватися українцям, «до кінця року...»

Як повідомляла Politeka, українці влаштували тисняву за продуктами, про дистанцію немає й мови: "порожній живіт мозок відключає".

Також Politeka писала про локдаун з 8 січня: українців вже попередили, на що доведеться розщедритися, " великого зростання цін..."