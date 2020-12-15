У Москві відбулася церемонія прощання з Валентином Гафтом



Як передає Politeka.net, відеотрансляцію вели в Youtube-каналі " Life новини "( щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)



Радянський і російський артист пішов з життя у віці 85 років. Трохи більше року тому він переніс інсульт і, за словами рідних, так і не зміг повністю відновитися після хвороби.



Прощання з легендарним актором проходило в будівлі Московського театру"Современник".

На церемонії були присутні близькі та колеги Валентина Йосиповича. Теплі слова і співчуття прийшли висловити актриса Лія Ахеджакова, співак Олександр Розенбаум, актор Володимир Машков та інші артисти.

Лія Ахеджакова у своїй промові не стримала сліз.

"Ми весь час ображалися один на одного. А зараз плачу. Що ж я за дурепа така? Треба було відразу прощати ... Він мене стільки раз посилав на три букви під час вистав! .. Він дуже красивий мужик був. Один з найбільш красивих артистів нашого покоління. Від нього можна було чекати і ляпас і неймовірну ніжність ... Дуже люблю, і все пам'ятаю. Ніяких образ не залишилося! Прощай, побачимося! " - поділилася актриса.

Вже при виході з театру Валентина Йосиповича проводжали в останню путь тривалими оваціями.

За свою кар'єру народний артист РРФСР зіграв близько двохсот ролей, з 1969 року він був актором "Современника". Поховають Валентина Гафта на Алеї акторів на Троєкуровському кладовищі.

Раніше ми повідомляли, що російського актора Сергія Шакурова госпіталізували в Москві.

У артиста діагностували Китайський вірус ще в жовтні, у нього розвинулася вірусна пневмонія, довелося лягати в лікарню. Наприкінці жовтня Шакурова відправили на доліковування.

Але чтого, що стан його здоров'я різко погіршився, актора знову поклали в лікарню. Зараз медики намагаються стабілізувати стан російського народного артиста.