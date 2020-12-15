У Москві відбулася церемонія прощання з Валентином Гафтом
Як передає Politeka.net, відеотрансляцію вели в Youtube-каналі " Life новини "( щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)
Радянський і російський артист пішов з життя у віці 85 років. Трохи більше року тому він переніс інсульт і, за словами рідних, так і не зміг повністю відновитися після хвороби.
Прощання з легендарним актором проходило в будівлі Московського театру"Современник".
На церемонії були присутні близькі та колеги Валентина Йосиповича. Теплі слова і співчуття прийшли висловити актриса Лія Ахеджакова, співак Олександр Розенбаум, актор Володимир Машков та інші артисти.
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Лія Ахеджакова у своїй промові не стримала сліз.
"Ми весь час ображалися один на одного. А зараз плачу. Що ж я за дурепа така? Треба було відразу прощати ... Він мене стільки раз посилав на три букви під час вистав! .. Він дуже красивий мужик був. Один з найбільш красивих артистів нашого покоління. Від нього можна було чекати і ляпас і неймовірну ніжність ... Дуже люблю, і все пам'ятаю. Ніяких образ не залишилося! Прощай, побачимося! " - поділилася актриса.
Вже при виході з театру Валентина Йосиповича проводжали в останню путь тривалими оваціями.
За свою кар'єру народний артист РРФСР зіграв близько двохсот ролей, з 1969 року він був актором "Современника". Поховають Валентина Гафта на Алеї акторів на Троєкуровському кладовищі.
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