В українців все має бути по-новому

Українців будуть плавно готувати до введення накопичувальної пенсії

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що проєкт з накопичувальної пенсії має бути довгостроковим.

На цей час відомо про законопроєкт про накопичувальну пенсію, за яким роботодавець платить вдвічі більше працівника. Поки документ не готовий для винесення в зал, тому вводити подібне в наступному році не планується, пише Сьогодні.

Чи введуть в дію закон у 2022 році або пізніше - це вирішуватиме Кабінет міністрів і Комітет ВР з питань соцполітики. На думку політика, проєкт повинен бути довгостроковим з поступовим переведенням на накопичувальну систему.

Гетьманцев нагадав, що в документі йдеться про введення нових пенсійних ставок за принципом:

1% платить співробітник, 2% – роботодавець;

2% платить співробітник, 4% – роботодавець і т. д.

Тільки зазначене питання обговорюється досі і рішення немає.

Варто зазначити, що кошти накопичувальних пенсій у приватних фондах можуть потрапити в руки шахраїв, тому українців цікавить питання безпеки.

За словами Гетьманцева, в Україні банківська система функціонує цілком стабільно. Зараз в нашій країні різні форма власності, походження капіталу, однак при цьому це абсолютно біла система.

Як повідомив голова зазначеного Комітету ВР з питань фінансів, у Пенсійному фонді більше ризиків, пов'язаних з часом зберігання коштів, але при професійно розроблених вимогах проблем з шахрайством не повинно бути.

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