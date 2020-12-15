Українців будуть плавно готувати до введення накопичувальної пенсії
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що проєкт з накопичувальної пенсії має бути довгостроковим.
На цей час відомо про законопроєкт про накопичувальну пенсію, за яким роботодавець платить вдвічі більше працівника. Поки документ не готовий для винесення в зал, тому вводити подібне в наступному році не планується, пише Сьогодні.
Чи введуть в дію закон у 2022 році або пізніше - це вирішуватиме Кабінет міністрів і Комітет ВР з питань соцполітики. На думку політика, проєкт повинен бути довгостроковим з поступовим переведенням на накопичувальну систему.
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Гетьманцев нагадав, що в документі йдеться про введення нових пенсійних ставок за принципом:
- 1% платить співробітник, 2% – роботодавець;
- 2% платить співробітник, 4% – роботодавець і т. д.
Тільки зазначене питання обговорюється досі і рішення немає.
Варто зазначити, що кошти накопичувальних пенсій у приватних фондах можуть потрапити в руки шахраїв, тому українців цікавить питання безпеки.
За словами Гетьманцева, в Україні банківська система функціонує цілком стабільно. Зараз в нашій країні різні форма власності, походження капіталу, однак при цьому це абсолютно біла система.
Як повідомив голова зазначеного Комітету ВР з питань фінансів, у Пенсійному фонді більше ризиків, пов'язаних з часом зберігання коштів, але при професійно розроблених вимогах проблем з шахрайством не повинно бути.
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